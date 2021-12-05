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Управление терапевтических товаров Австралии (TGA) разрешило вакцинировать от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Как пишут Вести, об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщила пресс-служба регулятора.

"TGA предварительно одобрило применение вакцины для лиц в возрасте 5 лет и старше. Это решение дополняет выданное ранее разрешение использовать эту вакцину для иммунизации лиц 12 лет и старше, а также в качестве бустера для взрослых", - говорится в сообщении.

В Управлении, ссылаясь на данные исследований, заверили, что иммунная реакция детей на применение препарата такая же, как и у взрослых, побочные явления остаются умеренными, а профиль безопасности является высоким.

Как указано, детям от пяти до 11 лет будут вводить в три раза меньшую дозу, чем подросткам. Вторую прививку рекомендовано делать не менее чем через три недели после первой.

Расширенная кампания по иммунизации детей стартует в Австралии 10 января 2022 года. В планах правительства вакцинировать 2,3 миллиона малолетних.
ForUm

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