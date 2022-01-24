Власти Австралии в понедельник приступили к вывозу членов семей дипломатов из Киева, а также призвали сограждан срочно покинуть территорию Украины, сообщила газета The Sydney Morning Herald.

В частности, правительство подняло уровень угрозы относительно посещения Украины до рекомендации «избегать поездок»; и объявило для австралийцев о необходимости покинуть страну, пишет Интерфакс.

The Sydney Morning Herald сообщило со ссылкой на информацию украинской стороны, что в стране могут находиться до 1,4 тыс. австралийцев, правительство Австралии эти цифры не подтверждает.

Оно предупредило, что те граждане Австралии, которые останутся на Украине, должны соблюдать повышенную осторожность, быть готовыми укрыться в специально предназначенных для этого местах, отмечает газета.

Как сообщал ForUm, Госдепартамент США 23 января сообщил, что принял решение сократить численность своего посольства в Украине за счет категории наемных работников, а также членов семей дипперсонала в связи с «военными угрозами» со стороны России.

МИД Украины назвал это решение США поспешным, отметив, что это «проявление чрезмерного предостережения».

Позже правительство Великобритании объявило о начале вывода из Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей в ответ на «рост масштабов угрожающих действий России».