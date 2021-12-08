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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна присоединилась к Соединенным Штатам в дипломатическом бойкоте предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.

Моррисон сообщил журналистам 8 декабря, что китайское правительство не решило несколько вопросов, обостривших отношения с Австралией, включая нарушения прав человека в регионе Синьцзян, сообщает Крым.Реалии.

«Неудивительно поэтому, что официальные лица правительства Австралии не поедут в Китай на эти игры. Однако австралийские спортсмены уедут», – сказал Моррисон.

Посольство Китая в Австралии отреагировало на этот шаг, заявив, что «решение Австралии не отправлять официальных лиц на зимние Олимпийские игры в Пекине противоречит ее публичным заявлениям о так называемых надеждах на улучшение китайско-австралийских отношений».

Австралия заявила о своем решении на следующий день после аналогичного шага Соединенных Штатов. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала на «продолжающийся геноцид и преступления против человечности в Синьцзяне и другие нарушения прав человека» как основание для такого решения. Псаки добавила, что олимпийская сборная США пользуется полной поддержкой администрации президента и не пострадает от дипломатического бойкота.

В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь обвинил Соединенные Штаты в нарушении духа Олимпийских игр и попытке помешать проведению престижного спортивного мероприятия «по идеологическим предрассудкам, основанным на лжи и слухах». Чжао пообещал, что Китай ответит «решительными контрмерами».
ForUm

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