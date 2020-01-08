Среди жертв катастрофы самолета МАУ под Тегераном 25 несовершеннолетних. Об этом свидетельствуют данные из списка жертв, опубликованных «Международными авиалиниями Украины», сообщает УНИАН.

Из 167 погибших пассажиров 25 родились после 2002 года, то есть на момент катастрофы они еще не достигли совершеннолетия.

Самая молодая жертва 2018 года, то есть на момент аварии ей был лишь год или два.

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Кабинет Министров принял решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран.