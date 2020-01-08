также в разделеПроисшествия
США готовы помочь Украине в связи с крушением самолета в Иране 21
В Boeing прокомментировали авиакатастрофу украинского самолета 32
Президент Ирана прокомментировал катастрофу украинского самолета 40
В Иране заявили, что пилот самолета МАУ не имел связи с диспетчером 45
Закарпатец на дискотеке облил латвийца бензином и поджег его 21
Зеленский: Наш приоритет - установление ответственных за катастрофу PS752 37
Черные ящики с PS752 расшифруют в Иране 30
Украина отправит в Иран поисково-спасательную группу 40
В Никополе столкнулись два авто и автобус, есть жертвы 19
Киевлянка «заминировала» улицу во Львове 13
Самолеты садились и взлетали в Тегеране до и после катастрофы украинского лайнера 32
Катастрофа PS752: Опубликованы имена всех погибших пассажиров 79
Иран не отдаст Украине черные ящики разбившегося «Боинга» 74
СМИ опубликовали имена погибших в авиакатастрофе украинцев 122
В МАУ назвали имена погибших членов экипажа 43
Стало известно, граждане каких стран погибли в авиакатастрофе в Иране 47
СНБО: На борту Boeing находились 11 граждан Украины 86
Посольство об авиакатастрофе: Версия теракта или ракетной атаки исключается 31

Среди жертв катастрофы самолета МАУ под Тегераном 25 несовершеннолетних. Об этом свидетельствуют данные из списка жертв, опубликованных «Международными авиалиниями Украины», сообщает УНИАН.

Из 167 погибших пассажиров 25 родились после 2002 года, то есть на момент катастрофы они еще не достигли совершеннолетия. 

Самая молодая жертва 2018 года, то есть на момент аварии ей был лишь год или два.

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Кабинет Министров принял решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран. 

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги