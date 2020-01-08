Кабинет Министров принял решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин катастрофы Boeing-737 и репатриации тел погибших граждан Украины. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Только что правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины. Готовим группу к вылету. Сейчас держим связь с родными погибших для осуществления анализа ДНК», – написал он.

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.