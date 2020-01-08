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Авиастроительная компания Boeing прокомментировала катастрофу украинского самолета ее производства под Тегераном. Краткое сообщение обнародовали в Твиттере компании, передает УНИАН

«Это трагическое событие, и наши искренние мысли сейчас с экипажем, пассажирами и их семьями. Мы контактируем с нашим авиакомпанией-клиентом и выступаем на его стороне в это непростое время. Мы готовы помочь любым способом», - говорится в заявлении.  Это первый официальный комментарий авиастроительной компании. Несколько часов назад компания лишь отметила, что следит за сообщениями в медиа и нуждается в большей информации для заявления. 

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Кабинет Министров принял решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран. 

 
ForUm

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