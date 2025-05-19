У Польщі конфіскували шини для літаків Boeing, які намагалися завезти до Росії

Польські митники затримали вантажівку з п'ятьма тоннами шин для цивільних літаків Boeing, які мали пройти транзитом через Білорусь і Росію.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на заяву польської Національної податкової адміністрації, передає "Європейська правда".

У понеділок, 19 травня, польська Національна податкова адміністрація повідомила, що митники затримали вантажівку з п'ятьма тоннами шин для цивільних літаків Boeing, які мали пройти транзитом через Білорусь і Росію – такі товари підпадають під санкції Європейського Союзу.

Як відомо, західні країни запровадили санкції проти Росії та Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. А виробники літаків, зокрема Airbus і Boeing, припинили постачання запчастин, технічну підтримку та обслуговування літаків для російських авіакомпаній.

"Під час перевірки вантажівки в Корощині офіцери виявили, що водій перевозив шини для цивільних літаків Boeing, хоча задекларував їх як шини для легкових і автобусних транспортних засобів", – заявили у польській податкової адміністрації.

Як зазначається, вантаж було відправлено компанією з Іспанії, а одержувачем виступала компанія з Азербайджану.

За фактом митного шахрайства розпочато кримінально-фіскальне провадження. Санкційний вантаж було вилучено.

17-й пакет санкцій проти Росії можуть ухвалити на Раді ЄС у закордонних справах 20 травня, а додатково до нього – ще три пакети санкцій: щодо гібридної діяльності РФ, щодо порушень прав людини та щодо застосування хімічної зброї.