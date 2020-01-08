Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал катастрофу украинского самолета компании «Международные авиалинии Украины», которая произошла вблизи аэропорта Имам Хомейни (Тегеран). Об этом он сообщил в микроблоге Twitter, передает УНИАН.



«Трагедия давки людей на похоронах генерала Сулеймани в Кермане и катастрофа украинского пассажирского самолета в Тегеране, унесшая жизни многих иранцев, в том числе группы студентов, а также людей других национальностей, глубоко огорчает всех иранцев. Пусть они покоятся с миром», - подчеркнул Роухани



Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Кабинет Министров принял решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран.