Пилот самолета МАУ, разбившегося 8 января у Тегерана, с начала полета не выходил на связь с диспетчером, и не подавал сигнала тревоги.

Об этом заявил глава иранской организации гражданской авиации Али Абедзадех в комментарии иранским СМИ, сообщает «Европейская правда».

Иранский чиновник отметил, что самолет вылетел с часовой задержкой. «Я не знаю, какова причина задержки (вылета. - Ред.), причина аварии непонятна и не может быть объявлена ​​до момента анализа информации из черного ящика самолета», - цитирует его государственное агентство IRNA.

Он при этом сообщил, что самолет «не подавал сигнала бедствия».

«У нас нет информации о каких-либо неисправностях, и пилот не контактировал с диспетчерской башней», - отметил Абедзадех, которого цитирует близкое к правительству агентство Mehr.

На вопрос, может ли катастрофа это быть следствием террористического акта, чиновник отвечать отказался: «Комментариев о террористической атаке нельзя делать, пока не будет проведено исследование черного ящика».

Чиновник добавил, что еще не определено, какой стране будет передан черный ящик самолета, однако Иран не будет передавать его производителю лайнера - американской компании Boeing.

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Кабинет Министров принял решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран.