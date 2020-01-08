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Черные ящики с упавшего Boeing-737, которые Иран отказался отдать Украине, будут расшифрованы в лаборатории в Тегеране. Об этом местному изданию ISNA сообщил генеральный директор Бюро реагирования на стихийные бедствия в гражданской авиации Хасан Резаифар, передает 112 Украина.

Такие условия Иран выдвинул из-за того, что авария произошла неподалеку от Тегерана – Иранской столицы.

В соответствии с нормами международного права в ООН, именно Иран несет наибольшую ответственность за расследование авиакатастрофы.

Также причастны к делу Украина, так как ее рейс потерпел крушение, и США, так как именно этой стране принадлежит авиаконструктор Boeing. Поскольку во Франции были выпущены двигатели самолета, то ее тоже вовлекут в расследование.

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.
ForUm

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