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Жители России позлорадствовали в связи с гибелью украинских граждан в авиакатастрофе Иране.

Соответствующие комментарии они оставляют в соцсети Вконтакте на YouTube к видео с информацией о гибели лайнера.

«180 хохловы****ков!», «Шо они там делали? Салом торговали?», «Х*хлы умудрились с*снуть даже в том конфликте, в котором не участвовали»,  «Ответочка пришла за наших», «Провокация хозяев из США с помощью своих рабов из Украины», «На укропов вообще пофиг!»  - пишут пользователи интернета.

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Посольство Украины в Иране заявило, что на данный момент версия теракта или ракетной атаки в качестве причины авиакатастрофы исключена.

В МАУ заявили, что самолет прошел плановое техническое обслуживание 6 января 2020 года.
ForUm

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