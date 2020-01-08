На данный момент версия теракта или ракетной атаки в качестве причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключена, заявляет Посольство Украины в Иране.

«По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается», - говорится в сообщении.

Посольство выражает свои соболезнования всем близким и родственникам погибших.

Также Посольство активно занимается выяснением обстоятельств катастрофы и формальностями, связанными с этим.

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.