Вчера, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку, сообщает пресс-служба ВАКС.



Так, подозреваемому продлен срок содержания под стражей на 53 дней (до 14 февраля 2020 включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тыс. 761 грн.

Напомним, 14 августа замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его пособник Игорь Овдиенко были задержаны за якобы вымогательство взятки.

По данным ГПУ, Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда и за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и КГГА.

НАБУ заявляет, что Грымчак и его «помощник» путем обмана завладели деньгами в особо крупном размере.

Грымчаку и его «помощнику» сообщено о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

11 декабря Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Игорю Овдиенко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест до 10 февраля 2020 года.