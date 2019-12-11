Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Игорю Овдиенко, задержанному вместе с бывшим заместителем главы МинВОТ Юрием Грымчаком, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест до 10 февраля 2020 года. Как сообщает адвокат Дмитрий Мельник, соответствующее решение принял следственный судья Тимур Хамзин 11 декабря, передает УНИАН.

«Подозреваемого Овиденко Игоря Виталиевича освободить из-под стражи и немедленно доставить к месту жительства», - говорится в постановлении.

Кроме того, к подозреваемому применена мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье круглосуточно до 10 февраля 2020 года и возлагается ряд обязанностей, в числе которых: являться к детективу, прокурору или в суд по каждому их вызову и требованию; не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и носить электронное средство контроля.

Отмечается, что соответствующее постановление может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня объявления.



Напомним, 14 августа замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его пособник Игорь Овдиенко были задержаны за якобы вымогательство взятки.

По данным ГПУ, Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда и за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и КГГА.

НАБУ заявляет, что Грымчак и его «помощник» путем обмана завладели деньгами в особо крупном размере.

Грымчаку и его «помощнику» сообщено о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

14 ноября Высший антикоррупционный суд продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей Грымчаку.