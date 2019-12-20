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Кабинет Министров принял постановление, которым исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей и начал массовую борьбу с незаконным игорным бизнесом.

Министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Национальной полиции до 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения. 

Сотрудники СБУ блокировали работу 43 подпольных казино и игорных заведений в шести регионах страны: Киеве, Днипре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье.

По данным полиции, в государстве насчитывалось всего около 5300 незаконных игорных заведений, в том числе и лотереи.

Ветеран боевых действий и музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета, подал иск в Печерский суд на президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку и заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля.

Апелляционный суд Киева перенес на 24 декабря рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета. Она отказывалась покидать зал суда и ждала заседания до вечера.

Рассмотрение апелляции Андрея Антоненко перенесено на 23 декабря.

На заседание не явились прокуроры. Позже ГПУ сообщила, что обновлена группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в производстве по убийству Шеремета.

Представители Европейской комиссии, Украины и России сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий. 

Палата общин Великобритании в пятницу, 20 декабря, приняла во втором чтении законопроект, утверждающий соглашение о выходе страны из ЕС.

После аттестации в ГПУ осталось 610 прокуроров.

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