Сегодня, 20 декабря, Национальный банк Украины ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 50 гривен, а также монеты номиналом 5 гривен, которые постепенно заменят соответствующие бумажные банкноты, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в первую очередь Национальный банк планирует ввести в обращение по 5 млн 50-гривневых банкнот и 5-гривневых монет. Первая партия этих денежных знаков уже распределена между подразделениями Национального банка в регионах. «Банки смогут отныне получать обновленные денежные знаки в Национальном банке и выдавать их своим клиентам, - сообщил директор департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко. - Банкнота номиналом 50 гривен и оборотная монета номиналом 5 гривен теперь является действительным платежным средством на территории Украины, ими можно свободно рассчитаться в торговой сети или осуществлять операции в банках».

Национальный банк создал максимально удобные условия для граждан - им не нужно обменивать банкноты номиналами 5 и 50 гривен старого образца на обновленные оборотные монеты и банкноты. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и предыдущими банкнотами соответствующих номиналов.

Банкноты номиналом 5 и 50 гривен предыдущих лет выпуска постепенно - в результате естественного износа - будут заменяться в обращении монетами и обновленными банкнотами. Со временем количество обновленных банкнот и монет в обращении будет увеличиваться в зависимости от потребностей экономики.

Обновленная банкнота номиналом 50 гривен по дизайну наследует новые современные банкноты номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен, которые уже находятся в обращении. На банкноте номиналом 50 гривен нового образца сохранены основные изображения банкноты образца 2004 года. В частности, на лицевой стороне размещены портрет Михаила Грушевского, а на оборотной стороне - изображение здания Украинской Центральной Рады.

Портрет Михаила Грушевского перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны). Размер новой банкноты не изменился - 72 х 136 мм. Цветовая гамма та же. «Вместе с тем защита новой банкноты 50 гривен по сравнению с банкнотой предыдущего образца усовершенствована: улучшена рельефность элементов печати, изменены и усовершенствованы ультрафиолетовая и инфракрасная защиты; серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты», - пояснил Виктор Зайвенко.

Новая оборотная монета номиналом 5 гривен - небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 22,1 мм, вес - 5,2 грамма. Она изготовлена ​​из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря большему диаметру и отчеканенной на монете многограннике гражданам будет легко отличить ее от оборотных монет других номиналов. Визуальные и тактильные элементы защиты монеты дизайн аверса и реверса, оформление гурта (соответствующий тип рифления) и мелкие элементы изображений, которые сложно воспроизвести в кустарных условиях.

Напомним, с 1 октября монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестали быть средством платежа. В течение года их можно бесплатно и без ограничений обменивать во всех отделениях украинских банков, в течение трех лет – в НБУ и отделениях «ПриватБанка», «Ощадбанка» и «Райффайзен Банка Аваль».