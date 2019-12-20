также в разделеОбщество
Суд перенес апелляцию на арест Кузьменко 2
Аваков поручил полиции закрыть все игорные заведения 11
МИД и Минкульт работают формулировкой месседжей для жителей ОРДЛО 12
Завершающий этап аттестации успешно прошли 610 прокуроров ГПУ 10
Видеоконференция ТКГ по обмену пленными состоится в понедельник 11
Кабмин намерен упростить взаимодействие военкоматов с работодателями 37
В Украине начали закрывать игровые автоматы под видом лотерей 62
19 декабря. Картина дня 20
«Воровайкам» запретили въезд в Украину 44
Новак: Перед увольнением члены НАПК выплатили себе по 100-180 тысяч 34
Суд отпустил из-под стражи экс-беркутовца Маринченко 17
Сытника внесли в реестр коррупционеров 31
Лутковская рассказала, кто сорвал переговоры по обмену пленными 82
В Украине ввели реестр педофилов 61
В Украине ввели уголовную ответственность за незаконную добычу янтаря 21
Суд по иску уволенного чиновника открыл дело против Богдана 20
Рада сделала шаг к введению уголовной ответственности для «воров в законе» 30
Стало известно, когда в Украине заработает Государственная соцслужба 14

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей ветерана боевых действий и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета, сообщает hromadske.

В зал суда пришли люди, которые были готовы взять Антоненко на поруки. Среди них доброволец и депутат Яна Зинкевич, экс-депутат Оксана Корчинская, майор Сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров и музыканты. Также присутствовали жена Антоненко и бывшие военные.

Однако заседание перенесли из-за неявки прокуроров. Теперь оно запланировано на 23 декабря.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 14 декабря на два месяца арестовал Антоненко и Кузьменко без возможности внесения залога.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги