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На пленарном заседании Киевского горсовета депутаты утвердили порядок организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера в Киеве.

Как сообщает пресс-служба горсовета, согласно решению, заявку на проведение массового мероприятия необходимо подавать не позднее, чем за 15 рабочих дней до запланированной даты. Если для организации мероприятия нужно перекрыть дороги и изменить движение общественного транспорта, например, для проведения спортивных событий, - то заявку необходимо подать за 45 рабочих дней. Она должна содержать данные об организаторе и самом мероприятии (форма, цель, место проведения или маршрут, дата и время начала и окончания). Также обязательно указывать организационные вопросы обеспечения происшествия.

Запрещается проведение массовых мероприятий развлекательного характера на Аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в ​​пределах Стены памяти погибших Героев. А организацию событий у культовых сооружений дополнительно необходимо согласовывать с представителями религиозных организаций, на балансе которых они находятся.

Также в столице запрещается проведение фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины.

Решение поддержали 78 депутатов.
ForUm

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