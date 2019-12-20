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Обновлена группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в производстве по убийству Павла Шеремета, сообщает пресс-служба ГПУ.

Так, процессуальный надзор в производстве обеспечивается группой прокуроров в составе 6 сотрудников Генеральной прокуратуры Украины.

В отношении одного из прокуроров ГПУ, который работал над этим производством, 19 декабря 2019 пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добродетели.

В ГПУ заявили, что ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского районного суда стало причиной отложения Киевским апелляционным судом рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых по делу о выбранных мерах пресечения.

Как сообщал ForUm, ранее сегодня Апелляционный суд Киева перенес на 24 декабря рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Рассмотрение апелляции Андрея Антоненко перенесено на 23 декабря.

***

20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 14 декабря на два месяца арестовал Антоненко и Кузьменко без возможности внесения залога.
ForUm

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