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Апелляционный суд Киева перенес на 24 декабря рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает hromadske.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош просил не откладывать заседание, а сделать перерыв на несколько часов для обеспечения прибытия прокуроров и для ознакомления судей с материалами дела.

Юлия Кузьменко тоже настаивала на перерыве, а не на переносе.

Ранее Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей ветерана боевых действий и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в организации убийства Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 14 декабря на два месяца арестовал Антоненко и Кузьменко без возможности внесения залога.
ForUm

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