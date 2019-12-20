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Государственный бюджет Украины на 2019 год не будет выполнен по доходам. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, выступая в Верховной Раде, сообщает УНИАН.

«Да, у нас будет небольшое недовыполнение в этом году. Оно существенное для нас, поэтому мы вынуждены принимать меры. Смотреть за тем, чтобы все расходы были подтверждены и соответствовали тем приоритетам, которые заложены в бюджете и в программе правительства», - сказала Маркарова.

Она подчеркнула, что все важные расходы будут профинансированы. «Остановки платежей по защищенным статьям не было, нет и не будет. Все зарплаты, социальные расходы, пенсии, медикаменты как оплачивались своевременно, так и оплачиваются день в день», - добавила Маркарова и призвала сообщать о фактах отсутствия финансирования в Минфин.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук 17 декабря поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов общего фонда госбюджета до конца года. Речь идет о незащищенных расходах: расходах развития, на ремонт и строительство и тому подобное.

В то же время премьер заявил, что правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты. 
ForUm

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