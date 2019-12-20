Правоохранители обеспечили конвоирование задержанной по подозрению в причастности к убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко из зала судебного заседания.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, группа лиц препятствовали выводу задержанной, поэтому возникла потасовка.

Сегодня в Апелляционном суде должно было состояться заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на решение об избрании меры пресечения Кузьменко в совершении уголовного преступления.

«В связи с тем, что на заседание не явились отдельные участники процесса, председательствующий принял решение перенести заседание», - заявили в полиции.

«Однако подозреваемая отказалась покидать зал суда. Выполняя решение суда, правоохранители создали коридор для того, чтобы вывести подозреваемую. Во время этого произошла потасовка с гражданами, которые препятствовали правоохранителям», - заявили в полиции.

Представители правоохранительных органов восстановили правопорядок и конвоировали задержанную в изолятор временного содержания.

Ранее сегодня Апелляционный суд Киева перенес на 24 декабря рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Рассмотрение апелляции Андрея Антоненко перенесено на 23 декабря.

На заседание не явились прокуроры. Позже ГПУ сообщила, что обновлена группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в производстве по убийству Шеремета.