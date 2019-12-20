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Ветеран боевых действий и музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета, подал иск в Печерский суд на президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку и заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля.

Об этом в комментарии hromadske завил новый адвокат Антоненко Святослав Жерновников.

Он отметил, что иск касается нарушения презумпции невиновности, защите чести и достоинства.

«Иск (подали. — Ред.) в Печерский суд из-за того, что его (Антоненко. — Ред.) назвали преступником. Называли, его фото показывали. Кто может называть его преступником, если еще идут суды? Это нарушение презумпции невиновности», — сказал адвокат.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 14 декабря на два месяца арестовал Антоненко и Кузьменко без возможности внесения залога.
ForUm

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