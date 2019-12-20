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Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий был лишен золотой медали, завоеванной на Олимпиаде в 2012 году, из-за положительных результатов анализов на наличие допинга в организме. Соответствующее решение принял Международный олимпийским комитет, сообщает 112 Украина.

«Алексей Торохтий, 33 года, из Украины, участвовавший в соревнованиях по тяжелой атлетике среди мужчин весом 105 кг на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года, в которых он занял 1-е место и был награжден золотой медалью, дисквалифицирован. Повторный анализ образцов Торохтия дал положительный результат. Анализы на запрещенные вещества показали наличие дегидрохлорметилтестостерона», - говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

В связи с указанным фактом, МОК отменил результаты Торохтия, которые он продемонстрировал на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Также были аннулированы и другие его спортивные результаты за период с 4 августа 2012 года по 3 августа 2015 года. Спортсмен должен сдать олимпийские медаль, диплом и значок, полученные за первое место.

Торохтий был временно отстранен от соревнований еще в декабре 2018 года по решению Международной федерации тяжелой атлетики. Данная организация дисквалифицировала Торохтия на 2 года - с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020 года.
ForUm

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