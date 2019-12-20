Вчера, 19 декабря, по результатам написания практической задачи и собеседования по решению кадровых комиссий 610 прокуроров успешно прошли третий завершающий этап аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины, сообщает пресс-служба ГПУ.

К этому этапу было допущено 769 прокуроров ГПУ, которые удачно прошли два предыдущих этапа аттестации. 154 не прошли этот этап, 5 - не явились.

«Собеседования и проверка на добродетель, пожалуй, самый важный этап аттестации - поскольку обществу нужны честные и профессиональные прокуроры, живущие по средствам и работающие по закону для защиты прав людей и бизнеса. Считаю, что с помощью экспертов, делегированных международными организациями, кадровые комиссии сделали колоссальную работу и выбрали достойных прокуроров. Однако, мы будем дальше внимательно отслеживать все сигналы о добродетели этих прокуроров и при необходимости принимать законные решения. Нулевая толерантность к коррупции в Офисе Генерального прокурора», – отметил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Как сообщал ForUm, 218 прокуроров ГПУ, которые отказались от перевода в новые органы прокуратуры и прохождения аттестации, будут уволены.

4 ноября завершилось тестирование в рамках первого этапа аттестации прокуроров.

Успешно сдали экзамен (то есть набрали необходимые 70 и более баллов из 100) - 795 из 988 человек (все данные на 5.11.2019).

В рамках второго этапа аттестации прокуроров ГПУ завершилось тестирование на общие способности и навыки, по результатам экзамена 769 прокуроров из 795 набрали необходимые 93 и более баллов.