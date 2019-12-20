Сотрудники СБУ блокировали работу 43 подпольных казино и игорных заведений в шести регионах страны: Киеве, Днипре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Во время спецоперации, которая была проведена по поручению президента, изъяли 33 стола для игры в покер, 293 игровых автоматов, 11 рулеток и почти 1 млн гривен наличности, полученной от нелегального бизнеса.

Оперативники спецслужбы установили, где именно функционируют подпольные казино и игорные заведения, которые «крышуют» правоохранители.

Состоялось 57 обысков по адресам расположения заведений.

Спецоперация проведена совместно с органами ГБР и прокуратуры. Предпринят ряд уголовных производств по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, что деятельность нелегальных заведений не соответствует положениям Закона Украины «О государственных лотереях Украины». Также они работали вопреки Закону Украины «О запрете игорного бизнеса».