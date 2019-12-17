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Адвокат подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Влад Добош заявляет, что его подзащитная находится в подавленном состоянии.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Укринформ.

«Она находится в изоляторе временного содержания на Подоле, меня к ней допускают. Она абсолютно не владеет информацией, не знает, что происходит вокруг. Она не видела этих брифингов и «Свобод слова», не знает, что происходит в информационной среде. Она подавлена, ей кажется, что она спит и это страшный сон», - сказал Добош.

Он уточнил, что если 17 декабря ему не предоставят необходимую информацию, то будет обжаловать это в суде.

Добош уточнил, что он и адвокаты Кузьменко общаются с адвокатами другого подозреваемого по этому делу - Андрея Антоненко («Рифмастера»).

Также, по его словам, во вторник он планирует встретиться с защитниками еще одной подозреваемой по делу, Яны Дугарь.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 14 декабря на два месяца арестовал Антоненко и Кузьменко без возможности внесения залога.
ForUm

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