В Україні 11 листопада прогнозують щедру на дощі погоду, подекуди з мокрим снігом

В Україні у середу, 11 листопада, буде хмарно, вночі, крім сходу, вдень на Лівобережжі дощі, на решті території без істотних опадів. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"11 листопада синоптичну ситуацію в Україні визначатиме атмосферний фронт, який надійде із Західної Європи. Він зумовить у більшості областей нестійку, щедру на дощі погоду. Тиск спочатку інтенсивно падатиме, а вдень на Правобережжі за фронтом почне слабко зростати. Вітер переважатиме з південного сходу, вдень на Правобережжі переходитиме на західний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вночі в Україні, крім сходу, вдень на Лівобережжі дощі (у західних та північних областях подекуди з мокрим снігом), на решті території без істотних опадів.

Вітер південно-східний, на Правобережжі з переходом на західний, північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень 1-6° тепла, у західних та східних областях вночі місцями 1-3° морозу, у південній частині країни вдень 8-13° тепла.

У Києві та області 11 листопада вночі та вранці пройдуть помірні дощі, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с.

У столиці температура вночі та вдень 3-5° тепла, на Київщині вночі та вдень 1-6° тепла.