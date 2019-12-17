Сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), который является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Командования ССО.

Как отметил пресс-секретарь Сил Алексей Никифоров, сторону защиты представляет среди других адвокат Станислав Кулик, дата апелляции пока неизвестна.

Подполковник Никифоров рассказал, что Командование Сил спецопераций ходатайствовало перед судом о смягчении меры пресечения для Антоненко и перевод мужчины под домашний арест. Направленный в суд соответствующий документ был принят на общем собрании руководящего состава ССО.

«Командование готово всячески содействовать расследованию. Рассчитываем на беспристрастное объективное следствие», - отметил Никифоров. Однако, утверждает он, за дни, которые прошли с момента взятия Антоненко под стражу (с 14 декабря), каких-либо запросов от органов следствия к Командованию ССО не поступало.

Военный контракт с Силами специальных операций Антоненко заключил в 2017 году. В пресс-службе отмечают, что в составе ССО он не занимал должностей, которые предусматривали выполнение боевых задач в зоне проведения АТО/ООС.

«Пребывание Антоненко в зоне проведения АТО/ООС было связано с его деятельностью музыканта, внутренними коммуникациями – в том числе с подразделениями, находящимися «на нуле». Главная его функция - имиджево-рекрутинговая», - рассказал подполковник Никифоров.

О готовности оказать правовую помощь фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

«Минветеранов будет выполнять свои прямые функции по бенефициарам. Мы готовы предоставить весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку дела по существу», - заявила Коляда, добавив, что обвиняемых Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугар, Влада и Инну Грищенко знает лично. «Все они - признанные авторитеты в ветеранском и волонтерском движении», - отметила министр.

14 декабря ночью Печерский суд Киева взял под стражу без возможности внесения залога сержанта Сил специальных операций, музыканта Андрея Riffmaster Антоненко. Он арестован на два месяца – до 8 февраля 2020 года.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.