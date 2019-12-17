также в разделеОбщество
В организации покушения на Соболева подозревают 25-летнего россиянина
Экс-глава Пенитенциарной службы сообщил о бунте в СИЗО Кропивницкого 9
Замглавы Минздрава уходит в отставку 22
На тестирование «Дии» зарегистрировались более 58 тысяч украинцев 52
Из Минздрава уволился третий топ-менеджер 50
Антоненко передал записку: Я не причастен к убийству Шеремета 58
Дело Майдана: Бывшему главе райсуда Киева сообщили о подозрении 18
Полиция задержала банду, в которую входил депутат, за вымогательство $860 тысяч 16
Малюська об отставке: Не дождетесь 19
Суд разблокировал перевод ВСУ на новую систему питания 35
Порошенко внес 19 миллионов залога для генерала Марченко 71
«Квартал 95» посвятил новый номер Гонтаревой 120
16 декабря. Картина дня 32
Милованов сказал, собирается ли в отставку 63
«Жму руку»: Зеленский поддержал Зозулю 45
В Чернобыльской зоне построили еще одну солнечную станцию 28
Житель Одесчины получил год условно за советский флаг 73
Съемочной группе «Звезды» запретили въезд в Украину на три года 62

Сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), который является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Командования ССО.

Как отметил пресс-секретарь Сил Алексей Никифоров, сторону защиты представляет среди других адвокат Станислав Кулик, дата апелляции пока неизвестна.

Подполковник Никифоров рассказал, что Командование Сил спецопераций ходатайствовало перед судом о смягчении меры пресечения для Антоненко и перевод мужчины под домашний арест. Направленный в суд соответствующий документ был принят на общем собрании руководящего состава ССО.

«Командование готово всячески содействовать расследованию. Рассчитываем на беспристрастное объективное следствие», - отметил Никифоров. Однако, утверждает он, за дни, которые прошли с момента взятия Антоненко под стражу (с 14 декабря), каких-либо запросов от органов следствия к Командованию ССО не поступало.

Военный контракт с Силами специальных операций Антоненко заключил в 2017 году. В пресс-службе отмечают, что в составе ССО он не занимал должностей, которые предусматривали выполнение боевых задач в зоне проведения АТО/ООС.

«Пребывание Антоненко в зоне проведения АТО/ООС было связано с его деятельностью музыканта, внутренними коммуникациями – в том числе с подразделениями, находящимися «на нуле». Главная его функция - имиджево-рекрутинговая», - рассказал подполковник Никифоров.

О готовности оказать правовую помощь фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

«Минветеранов будет выполнять свои прямые функции по бенефициарам. Мы готовы предоставить весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку дела по существу», - заявила Коляда, добавив, что обвиняемых Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугар, Влада и Инну Грищенко знает лично. «Все они - признанные авторитеты в ветеранском и волонтерском движении», - отметила министр.

14 декабря ночью Печерский суд Киева взял под стражу без возможности внесения залога сержанта Сил специальных операций, музыканта Андрея Riffmaster Антоненко. Он арестован на два месяца – до 8 февраля 2020 года.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги