также в разделеПолитика
Нового главу НАПК могут объявить 16 декабря 14
Украина и Беларусь расширяют торгово-экономическое сотрудничество 22
Резников: Формула Штайнмайера давно записана в законе об особом статусе Донбасса 29
США пообещали Украине ввести санкции против Северного потока-2 35
Украина призвала США ввести санкции из-за Северного потока 2 36
Зеленский сменил начальника Департамента контрразведки в сфере информбезопасности СБУ 23
Зеленский почтил память Героев Чернобыля 30
Джулиани сообщил, что собрал важную информацию в Украине 26
Кулеба: Готовится полноценный визит Зеленского в США 21
«Cлуга народа» потратит на новогодний корпоратив до 1 миллиона 43
Меркель: Снимать санкции с РФ еще рано 18
На округе нардепа, ставшего главой Харьковской ОГА, назначили выборы 24
В МИД РФ допустили, что следующего «нормандского саммита» может и не быть 54
СМИ: В Париже Путин привел в комнату с Зеленским, Меркель и Макроном вооруженного охранника 126
Журналист: Нет никаких «новых лиц», «зеленые» действуют теми же методами, что и Порошенко 37
В Кремле советуют Зеленскому пожимать руку Путину и не упоминать Крым 55
Зеленский назвал ошибкой снятие с эфира в РФ сериала «Слуга народа» 42
Пристайко: Украина готова к серьезным компромиссам для обмена удерживаемыми лицами 30

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин далеки от согласия по целому ряду вопросов, считают в Кремле.

Об этом заявил прессекретар президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов. Они, разумеется, используют разную терминологию», - сказал Песков.

Он рассказал, что президенты на встрече Нормандской четверки говорили с глазу на глаз "не так и коротко", примерно в течение 10-15 минут. Однако их прервал президент Франции Эммануэль Макрон, который попросил вернуться к общению в нормандском формате.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Переговоры прерывали ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Перед этим Зеленский провел двусторонние встречи с Макроном и Меркель.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги