Президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин далеки от согласия по целому ряду вопросов, считают в Кремле.

Об этом заявил прессекретар президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов. Они, разумеется, используют разную терминологию», - сказал Песков.

Он рассказал, что президенты на встрече Нормандской четверки говорили с глазу на глаз "не так и коротко", примерно в течение 10-15 минут. Однако их прервал президент Франции Эммануэль Макрон, который попросил вернуться к общению в нормандском формате.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Переговоры прерывали ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Перед этим Зеленский провел двусторонние встречи с Макроном и Меркель.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.