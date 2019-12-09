В Париже в Елисейском дворце началась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Лидеры «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) обсудят урегулирование конфликта на Донбассе.
Напомним, ранее Зеленский провел двусторонние встречи с Макроном и Меркель.
Путин и Зеленский проведут отдельную встречу после саммита.
Позже состоится пресс-конференция по результатам переговоров в «нормандском формате».
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