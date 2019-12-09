Завершилась двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что четыре лидера соберутся на переговоры в «нормандском формате».
Напомним, ранее Зеленский провел двустороннюю встречу с Макроном.
Путин и Зеленский проведут отдельную встречу после саммита.
Позже состоится пресс-конференция по результатам переговоров в «нормандском формате».
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