Переговоры лидеров стран «нормандской четверки» прервали ради двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает пресс-служба ОП.
«Сейчас началась встреча двух глав государств. После возобновятся переговоры в четырехстороннем формате», – говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что встреча лидеров «нормандской четверки» завершилась и началась встреча Зеленского и Путина.
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