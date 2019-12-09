также в разделеПолитика
Переговоры Зеленского и Путина завершились 230
Началась встреча Зеленского и Путина 46
Переговоры «нормандской четверки» завершились 113
Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск из Крыма 74
ОП: «Нормандская встреча» продлится еще несколько часов 32
Песков: Зеленский и Путин пожали руки перед заседанием 23
В Париже началась встреча лидеров «нормандской четверки» 522
Зеленский провел двустороннюю встречу с Меркель 62
100 дней Рады: 24 нардепа не подали ни одного законопроекта 22
МИД Германии не видит причин снимать санкции с РФ 19
Зеленский провел встречу с Макроном 41
Зеленский прибыл в Елисейский дворец 241
Политический аналитик: Обыски у Медведчука показали, что новая власть ведет себя как Порошенко 49
Медведчук о заявлении Пристайко, что РФ и терроризм являются единым целым: Это провокация 41
Украина из-за агрессии РФ потеряла от $50 до 150 миллиардов 47
«Нормандская четверка» обсудит «формулу Штайнмайера» 30
Переговоры Путина и Зеленского не будут ограничены по времени 64
Назван состав украинской делегации на «нормандском саммите» 138

Переговоры лидеров стран «нормандской четверки» прервали ради двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает пресс-служба ОП.

«Сейчас началась встреча двух глав государств. После возобновятся переговоры в четырехстороннем формате», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что встреча лидеров «нормандской четверки» завершилась и началась встреча Зеленского и Путина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

95
Теги