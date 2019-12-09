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В Париже закончилась двусторонняя встреча президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона и началась встреча президента Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Завершилась двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных сегодня для наработки видение завершения войны на Донбассе. Эммануэль Макрон как принимающая сторона, ознакомил Владимира Зеленского со сценарием и форматом проведения переговоров», – говорится в сообщении.

Также в ОП отметили, что началась двусторонняя встреча Зеленского и Меркель в рамках «нормандского саммита» в Париже.

Напомним, лидеры «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) впервые за более чем три года соберутся 9 декабря на саммит в «нормандском формате», где обсудят урегулирование конфликта на Донбассе. Переговоры пройдут в официальной резиденции французского лидера в Елисейском дворце.

Планируется, что «нормандская встреча» завершится совместной пресс-конференцией всех четырех лидеров. До этого участники этих саммитов ни разу не выходили к прессе вместе.

Путин и Зеленский проведут отдельную встречу после саммита.
ForUm

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