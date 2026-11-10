Херсон знову під посиленим російським обстрілом.

"Попри небезпеку, у Херсоні залишаються близько 65 тисяч людей. Вони продовжують жити, працювати й підтримувати одне одного у місті, яке до повномасштабного вторгнення було домом майже для 300 тисяч жителів", – повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

За його словами, ворожі дрони полюють на людей і транспорт, артилерія б'є по житлових кварталах, а російські військові дистанційно мінують вулиці.

"Антидронові сітки стали частиною міського пейзажу, а спалені автомобілі – черговим свідченням російського терору", – розповів Шанько.

Фото: Херсонська МВА.