Следствие считает музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко организатором, а волонтера и детского медика Юлию Кузьменко - исполнителем убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в тексте подозрения, врученном Кузьменко при обыске у нее дома в четверг, 12 декабря. Скан-копию подозрения на своей странице в Facebook опубликовал ее адвокат Влад Добош, сообщает УНИАН.



«Досудебным следствием установлено, что Антоненко, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, пребывая на территории проведения АТО, из числа волонтеров и лиц, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича», - говорится в тексте подозрения.

Для реализации своего умысла, согласно опубликованному адвокатом документу, Антоненко привлек Кузьменко, военнослужащую по контракту Яну Дугарь «и неустановленных досудебных следствием лиц, имевших аналогичные с ним взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям которые, по их мнению, смогут изменить жизнь».

В подозрении отмечается, что деятельность группы осуществлялась с четким разделением функций между ее участниками, при этом Антоненко «возложил на себя функции организатора и руководителя устойчивой группировки».

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.