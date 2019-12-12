Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Сейчас основная версия убийства Шеремета – дестабилизация ситуации в государстве путем убийства известного лица, однако следствие рассматривает и другие версии преступления.

Президент Владимир Зеленский надеется, что следствие оперативно установит заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета.

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