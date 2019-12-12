также в разделеОбщество
ПЦУ развеяла миф о «защитной» красной нити на запястье 12
Полковник ВСУ заявил о готовности к реинтеграции с военными РФ и боевиками 20
Пристайко: Украина завершила определение новых участков для разведения 16
Клименко: В расследовании убийства Шеремета оказывалось системное сопротивление 32
Трем из пяти подозреваемых в убийстве Шеремета вручили подозрения 29
Следствие: Подозреваемая в убийстве Шеремета предлагала обстрелять Киев «Градами» 23
Полиция: Основная версия убийства Шеремета – дестабилизация ситуации в Украине 25
Следствие: Фигуранты дела Шеремета хотели сделать из Звиробий «сакральную жертву» 25
Следствие: Взрывчатку под авто Шеремета закладывала волонтер Кузьменко 46
В убийстве Шеремета подозревают пять человек 55
На Закарпатье депутат организовал переправку нелегалов в ЕС 14
По делу об убийстве Шеремета задержали волонтера Юлию Кузьменко 102
Чиновник Госмиграции наживался на нелегалах 12
В Украину идет потепление 67
Аваков: Задержаны фигуранты дела об убийстве Шеремета 101
За 7 лет от торговли людьми пострадали 874 украинца 26
Таможня начнет набор новых сотрудников с конца декабря 32
Рожкова начала получать СМС с угрозами 33

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. 

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Сейчас основная версия убийства Шеремета – дестабилизация ситуации в государстве путем убийства известного лица, однако следствие рассматривает и другие версии преступления.

Президент Владимир Зеленский надеется, что следствие оперативно установит заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета. 

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом закон «О внесении изменения в статью 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (№ 2569), которым на один год продлено действие этого закона - до 31 декабря 2020 года включительно.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря.

Правоохранители задержали «свободовцев» Олега Куцина и Алексея Кайду за драку с депутатом от фракции «Слуга народа» Андреем Богданцом. 

Украина подготовит план изменений в Минские соглашения до следующей «нормандской встречи», запланированной на март 2020 года. Об этом рассказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников.

Следователи Службы безопасности под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры провели ряд обысков в ГП НАЭК «Энергоатом».

Вечером 11 декабря на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса спасатели обнаружили еще три тела.

На российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который находится на ремонте, произошел пожар.

Во дворе перед входом в Офис президента Украины строят новогодний каток.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги