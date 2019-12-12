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Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор отметил, что ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку стремительное укрепление курса гривни приводит к более быстрому снижению инфляционного давления, чем ожидалось.

Правление Национального банка считает, что более активное снижение учетной ставки не помешает поддержанию инфляции близко к цели 5% и одновременно позволит поддержать экономический рост.

Согласно октябрьскому прогнозу, Национальный банк ожидает снижения учетной ставки до 8%.

Напомним, 25 октября Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 15,5% годовых.

 

 
ForUm

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