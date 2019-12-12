также в разделеПолитика
ВР на год продлила закон об особом статусе Донбасса 6
Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока-2» 13
КИУ: Почти все принятые Радой законы – авторства «слуг народа» 15
Трамп готов подписать оборонный бюджет США с $300 миллионами для Украины 18
В 2020 году Военный комитет НАТО проведет заседание в Украине 15
Офис президента исправил текст коммюнике «нормандского саммита» 137
Дело из-за «Минска»: Карл Бильдт вступился за Порошенко 44
Комитет рекомендовал ВР продлить закон об особом статусе Донбасса 39
Сурков прокомментировал «фантазии» Авакова о его нервном срыве 72
В Кремле оправдали «Первый канал» за фейк о сбитом «Боинге» 49
Песков заявил, что Путин точно не будет смотреть «Слугу народа» 40
Зеленский – президенту Евросовета: Рассчитываю на продление санкций против РФ 58
Крупнейшее европейское СМИ: Обыски в офисе Медведчука – это акт репрессий против оппозиции со стороны украинской власти 126
Скубченко: Медведчук сделал все для обмена пленными 20
В Раде - драка из-за продажи земли 99
Зеленский подписал госбюджет-2020 20
СМИ: Макрон прервал встречу Путина и Зеленского ради ужина 68
«Слуга народа» поддержит снятие неприкосновенности с Порошенко 55

Украина подготовит план изменений в Минские соглашения до следующей «нормандской встречи», запланированной на март 2020 года. Об этом в эфире Hromadske рассказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников.

«Мы точно напишем эти предложения (до следующей «нормандской встречи». — Ред.), они даже были в инициативах президента готовы. Но за те четыре месяца мы ожидаем, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны ... можно сделать до марта», — рассказал Резников.

Представитель Украины на переговорах в Минске убежден, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы «они сработали».

Подготовленную редакцию соглашений потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Минские договоренности не являются «каменным документом», и приветствует предложения президента Украины Владимира Зеленского по их изменению.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

160
Теги