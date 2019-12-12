Украина подготовит план изменений в Минские соглашения до следующей «нормандской встречи», запланированной на март 2020 года. Об этом в эфире Hromadske рассказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников.

«Мы точно напишем эти предложения (до следующей «нормандской встречи». — Ред.), они даже были в инициативах президента готовы. Но за те четыре месяца мы ожидаем, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны ... можно сделать до марта», — рассказал Резников.

Представитель Украины на переговорах в Минске убежден, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы «они сработали».

Подготовленную редакцию соглашений потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Минские договоренности не являются «каменным документом», и приветствует предложения президента Украины Владимира Зеленского по их изменению.