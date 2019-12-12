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Сегодня, 11 декабря, следователи Службы безопасности под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры провели ряд обысков в ГП НАЭК «Энергоатом», сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«11 декабря 2019 следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины провели ряд обысков в ГП НАЭК «Энергоатом», по месту работы и жительства должностных лиц госпредприятия, которые могут быть причастны к закупке оборудования и монтажных работ для некоторых АЭС Украины по завышенным ценам», – говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2017-2018 годах некоторые коммерческие структуры поставили специализированные клапаны на общую сумму почти 40 млн грн., предварительно приобретя их у производителей по цене в четыре раза меньше. С целью искусственного завышения стоимости продукции были изготовлено псевдодоговоры купли-продажи, бухгалтерская и налоговая отчетность, использована цепь предприятий «транзитеров».

Сейчас принимаются неотложные меры для скорейшего привлечения виновных к ответственности и возмещения ущерба государству. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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