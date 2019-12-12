Президент Владимир Зеленский надеется, что следствие оперативно установит заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он заявил на спецбрифинге по результатам расследования, передает «Украинская правда».

Глава государства напомнил, что несколько месяцев назад была встреча с руководством Нацполиции по расследованию этого одного из приоритетных уголовных дел. На нынешней встрече, по словам Зеленского, прозвучало «очень много ответов».

«Возможные убийцы сегодня были задержаны. Очень много ответов, слава Богу, мы сегодня получили. Но есть еще один вопрос, кто заказчик. Я уверен, что на этот вопрос найдет ответ в следующий раз. Я хочу верить, что это будет последняя встреча по поводу этого очень громкого дела, третья. Мне кажется, больше не надо. Очень не хочется, чтобы это было, таким, знаете, в кавычках «сериалом», - сказал глава государства.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко заявил, что правоохранители подозревают его в убийстве Шеремета.

По делу об убийстве Шеремета также задержали военного медика и волонтера Юлии Кузьменко.

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.