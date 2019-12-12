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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом закон «О внесении изменения в статью 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (№ 2569), которым на один год продлено действие этого закона - до 31 декабря 2020 года включительно.

За это решение проголосовали 320 народных депутатов, сообщает УНИАН.

Не голосовали в полном составе фракции «Голос» и «Батькивщина».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по результатам саммита лидеров стран-участниц «нормандского формата» в Париже 9 декабря заявил, что Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» будет продлен еще на один год.
ForUm

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