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Вечером 11 декабря на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса спасатели обнаружили еще три тела, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

Отмечается, что в 22.30 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека, в  23.37 – тела еще 2 человек.

Таким образом число погибших в результате пожара возросло до 16 человек, 30 – пострадали. В больницах остаются 8 человек.

Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составляла 4 тыс. кв. м.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.

Директору сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любви Кочерге сообщили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия (ч.2 ст.367 Уголовного кодекса). Суд отправил ее под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.
ForUm

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