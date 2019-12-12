Сейчас основная версия убийства журналиста Павла Шеремета – дестабилизация ситуации в государстве путем убийства известного лица, однако следствие рассматривает и другие версии преступления. Об этом на брифинге заявил первый заместитель начальника Национальной полиции Евгений Коваль, сообщает УНИАН.

В сою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков, отвечая на вопрос о версии убийства Шеремета с целью дестабилизации ситуации в Украине с причастностью к этому России.

«У этой версии есть несколько подверсий. В частности, Шеремет писал книгу с (Борисом) Немцовым, издавал материалы, изобличающие нынешний режим в соседнем государстве, поэтому это тоже является версией, и это тоже рассматривается», - сказал он.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.