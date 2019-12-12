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На российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который находится на ремонте, произошел пожар, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Пострадал один человек, пропали трое, шестерых спасли.

Трое пропавших находились в трюме в момент возгорания. «Связь с ними установить не удается», - сказал источник.

По предварительным данным, пожар начался во время работ в первом энергоотсеке на второй палубе. Площадь возгорания сначала составила 20 квадратных метров, затем выросла до 120 кв. м. По словам собеседника агентства, горит дизельное топливо.

Официального комментария об этом пока нет.

Корабль начали ремонтировать после того, как в феврале 2017 года вернулся в Североморск из Средиземного моря, где участвовал в военных операциях в Сирии. За время этого похода «Адмирал Кузнецов», по официальным данным, потерял два палубных истребителя - МиГ-29К и Су-33. Журналисты отмечали, что в походе крейсер сильно дымил.

Напомним, в ночь на 30 октября 2018 года произошел инцидент с плавучим доком ПД-50 82-го судоремонтного завода в Мурманске. 

Упавший после затопления плавучего дока башенный кран оставил на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» дыру размером четыре на пять метров
ForUm

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