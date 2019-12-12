Во дворе перед входом в Офис президента Украины строят новогодний каток. Об этом рассказал генеральный директор Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (ВДНХ) Евгений Мушкин, сообщает ТСН.

По его словам, каток строится для популяризации проекта «Зимова краина на ВДНХ», а также других проектов Экспоцентра, все вырученные средства от которых идут на восстановление государственного ВДНХ. Катание на катке будет бесплатным, однако аренда коньков рядом не предусмотрена.

«У нас был разговор с руководителем ГУД (Государственное управление делами. – Ред.) относительно такого социального проекта в центре Киева. Мы получили согласие сделать это прямо перед Офисом президента», - отметил Мушкин.

Каток будет размером 12х28 метров, то есть всего около 300 квадратных метров ледового покрытия. Открыть его планируют в канун Нового года – около 28-29 декабря, однако все зависит от погодных условий. Работать он будет до 19 января.