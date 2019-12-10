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Президент Владимир Зеленский заявил, что во время отдельной встречи с Владимиром Путиным понял, насколько сложно договариваться с российским президентом.

Об этом Зеленский сказал во время общения с украинскими СМИ, сообщает НВ.

«Можно ли с ним договариваться? Сложно договариваться. Очень. Но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились, в некоторых вопросах», — отметил он.

По его словам, Путин подробно вникает в каждый вопрос, и «мы начинаем каждое слово урегулировать».

«Поэтому можно ли в целом договориться, или нет, — мы с вами точно увидим. Сегодня были какие-то такие уступки — я это почувствовал», — добавил Зеленский.

Относительно личных впечатлений о Путине, он сказал, что об этом еще «слишком рано говорить».

Напомним, 9 ноября в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Переговоры прерывали ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Перед этим Зеленский провел двусторонние встречи с Макроном и Меркель.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.
ForUm

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