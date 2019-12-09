На одесского бизнесмена Вадима Альперина надели электронный браслет контроля. Об этом заявили в полиции, сообщают «Українські новини«.

Это произошло после его освобождения из СИЗО.

«Уже надели браслет», - говорится в сообщении.

Напомним, 27 ноября НАБУ задержало Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал »крестным отцом» контрабанды в Украине.

В тот же день детективы лично вручили уведомление о подозрении одесскому бизнесмену.

26 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении десяти лицам, среди которых - семь должностных лиц одной из региональных таможен и Государственной фискальной службы.

Эпизод, в причастности к которому подозреваются лица - один из ряда преступлений на таможне, которые исследует НАБУ. В целом речь идет о злоупотреблениях, ущерб от которых может достигать около 500 млн грн.

Альперин вышел из СИЗО после внесения залога в размере 70 млн грн.