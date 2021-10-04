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В Чехии проведут расследование на основе данных Pandora Papers в отношении премьер-министра Андрея Бабиша и других граждан, фигурирующих в документах об офшорах.

Об этом говорится в заявлении чешской полиции, сообщает Европейская правда.

«Национальный центр по борьбе с организованной преступностью SKPV проведет расследование не только в отношении премьер-министра Чешской Республики, но и всех граждан Чехии, которые упоминаются в этом «деле». Однако сейчас мы не будем предоставлять больше информации», - говорится в сообщении в Twitter.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="cs" dir="ltr">Pandora Papers - Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV bude ve věci konat a to nejen ohledně premiéra České republiky, ale i všech občanů ČR, kteří jsou v této „kauze“ uvedeni. Více informací však nyní poskytovat nebudeme. <a href="https://twitter.com/hashtag/policiepp?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#policiepp</a></p>&mdash; Policie ČR (@PolicieCZ) <a href="https://twitter.com/PolicieCZ/status/1444932561831141377?ref_src=twsrc%5Etfw">October 4, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

В документах Pandora Papers, обнародованных Международным консорциумом журналистов-расследователей, говорится, что в 2009 году Бабиш перевел $22 млн через офшорные компании на приобретение недвижимости на Французской Ривьере, сохраняя при этом свое право собственности на нее в тайне. В отчете не сказано, что операции нарушают закон.

Бабиш отрицал какие-либо правонарушения. Позже он признал, что приобрел 16 объектов недвижимости во Франции почти за 400 млн чешских крон, сообщают Novinky.

Он признал, что эта процедура не подходит для политиков, но в то время он якобы не занимался политикой. «Это была рекомендация агентства недвижимости, они рекомендовали покупать ее через адвоката. В этом нет ничего противозаконного», - сказал Бабиш.

Чешский премьер также сказал, что на сегодняшний день не владеет недвижимостью во Франции или офшорными компаниями.
ForUm

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