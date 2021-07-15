Досудебное расследование нанесения почти 103 млн грн убытков ОАО «Укрзализныця» при закупке дизельного топлива завершено. 14 июля 2021 НАБУ и САП открыли материалы следствия подозреваемым и стороне защиты для ознакомления, сообщила пресс-служба НАБУ.

Речь идет о:

руководителе филиала «Центр обеспечения производства» (далее - «ЦОП») ОАО «Укрзализныця» - ч.2 ст.364 УК Украины;

начальнике управления учета нефтепродуктов и складского хозяйства «ЦЗВ» ч.2 ст.364 УК Украины;

лице, руководившем деятельностью ООО (организатор коррупционных схем) - ч.3 ст.27, ч.2 ст.364 УК Украины.

Должности указаны на момент совершения преступления.

По данным следствия, в начале января 2017 филиал «ЦОП» «Укрзализныци» заключил с подконтрольным участникам коррупционной схемы предприятием ряд договоров на закупку 55 тыс. тонн дизельного топлива по цене от 18 499 грн до 18 999 за тонну. В то же время руководитель филиала отказался от заказа дизельного топлива по этим экономически выгодными договорами, а зато в январе 2017 заказал дизельное топливо у той же компании, но по другим контрактам с большей ценой – от 21 300 грн до 22 230 грн за тонну.

Впоследствии, в конце января 2017 года, участники коррупционной схемы, действуя в интересах и в пользу упомянутого ООО заключили ряд дополнительных соглашений к договору на поставку, которыми безосновательно увеличили цену дизтоплива для «Укрзализныци» на 10%.

Незаконные действия подозреваемые скрывали с помощью манипуляций со справками по колебаниям цен на рынке топлива. Сразу после нескольких повышений цен по сделкам поставки руководство филиала выдало разнарядки на поставку всего объема топлива. Как следствие, в январе-феврале 2017 ПАО «Укрзализныця» переплатила более 102,7 млн грн, приобретя дизельное топливо по цене уже от 22 421,1 до 22 971 грн за тонну.

18 мая 2021 НАБУ и САП сообщили о подозрении вышеуказанным лицам.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП осуществляли с 2017 года.

Это дело является четвертым эпизодом разоблаченной детективами Национального бюро коррупционной схемы, действовавшей в 2015-2017 годах на «Укрзализныце» с участием одной и той же коммерческой компании (ООО) по продаже нефтепродуктов.